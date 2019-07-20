محمد بن مسعود - الدمام - نقلت إلى المستشفى الميداني لتلقي الإسعافات الأولية أصيبت طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. وقالت مصادر صحفية يمنية إن الطفلة "سميرة عبدالله" تعرضت لبتر أصابع قدمها اليمنى جراء شظايا انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي جنوبي مدينة الحديدة، ونقلت إلى المستشفى الميداني في الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية. وقد تسبب انفجار اللغم بمقتل الجمل الذي كان ينقل الطفلة "سميرة" في إحدى مزارع مديرية الدريهمي. 20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 03:10 PM نقلت إلى المستشفى الميداني لتلقي الإسعافات الأولية Advertisements لغم حوثي يتسبب في بتر أصابع قدم طفلة بالحديدة لغم حوثي يتسبب في بتر أصابع قدم طفلة بالحديدة أصيبت طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. وقالت مصادر صحفية يمنية إن الطفلة "سميرة عبدالله" تعرضت لبتر أصابع قدمها اليمنى جراء شظايا انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي جنوبي مدينة الحديدة، ونقلت إلى المستشفى الميداني في الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية. وقد تسبب انفجار اللغم بمقتل الجمل الذي كان ينقل الطفلة "سميرة" في إحدى مزارع مديرية الدريهمي. الكلمات المفتاحية ، لغم حوثي يتسبب في بتر أصابع قدم طفلة بالحديدة ،

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