حج / الشيخ السديس يدعو منسوبي رئاسة المسجد النبوي إلى الحرص على خدمة ضيوف الرحمن



المدينة المنورة 17 ذو القعدة 1440هـ الموافق 20 يوليو2019م واس

دعا معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال كلمة وجهها عبر الجهاز اللاسلكي إلى العاملين بالمسجد النبوي ووكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ببذل جهود كبيرة لإنجاح خطة الوكالة لحج هذا العام 1440هـ .

وقال معاليه إن الله عز وجل شرفنا بالخدمة في الحرمين الشريفين وشرف خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين وأن قيامنا بهذا العمل عبادة ينبغي أن نخلص فيها لله سبحانه امتثالاً بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الكلمة الحسنة والأخلاق الحميدة , مضيفاً أن هذا العمل رسالة عظيمة في إبراز وسطية واعتدال هذا الدين وقيمه وحسن تعامله ونبل أخلاقه ، مشددا على ضرورة الحرص على تطوير الأعمال والرقي بمستوى الأداء تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي لها أثر بالغ في تطوير الخدمات المقدمة على أكمل وجه .

واختتم الشيخ السديس حديثه بالشكر لحكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على ما يولونه من اهتمام وعناية ورعاية بالحرمين الشريفين حرصاً منهم على خدمة الإسلام والمسلمين .

// انتهى //

15:32ت م

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