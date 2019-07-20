السعودية اليوم/ أمير المنطقة الشرقية يقلد العقيد الدوسري رتبته الجديدة



الدمام 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليه 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة، مؤخراً، العقيد الرميلي بن فهد الدوسري، من منسوبي شرطة المنطقة الشرقية رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيه إلى رتبة "عقيد".

وبارك سموه للعقيد الدوسري هذه الترقية، مؤكداً أن خدمة الوطن تكليف لابد من القيام بواجباته، وأداء المهام على أكمل وجه، والالتزام بتعليمات القيادة، والتعاون مع الزملاء لتحقيق الغايات المنشودة، متمنياً سموه للعقيد الدوسري التوفيق في مهامه.

من جانبه، أعرب العقيد الدوسري عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به من توجيهات ونصائح، هي نبراس له ولزملائه للقيام بواجباتهم على أكمل وجه، سائلاً الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة "أعزها الله".

// انتهى//

14:51ت م

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