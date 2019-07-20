السعودية اليوم / تنمية نجران تواصل تقديم برامجها الصيفية



نجران 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

تواصل لجنة التنمية الاجتماعية بنجران، تقديم العديد من البرامج والدورات الصيفية المُقدمة لطلاب وطالبات المراحل التعليمية، وذلك بمقر اللجنة بحي المخيم.

وأبانت اللجنة أن الفعاليات تشتمل على برامج نادي الزهور لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، ونادي البراعم الصيفي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، إلى جانب برنامج الملتقى الصيفي الشبابي، وتتضمن البرامج العديد من الأنشطة التعليمية والثقافية والتدريبية والرياضية، التي تهدف إلى إكساب الطلاب مهارات معرفية ودعم مواهبهم وتشجيعها.

وتأتي البرامج ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنفذها اللجنة خلال العطلة الصيفية، لتنمية قدرات الطلاب والطالبات واستغلالها فيما يعود عليهم بالفائدة خلال فترة الإجازة.

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14:48ت م

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