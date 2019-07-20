حج / كشافة المدينة المنورة تعزز جهودها لخدمة ضيوف الرحمن



المدينة المنورة 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

عزز المشاركون في المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة ناصر العبدالكريم، أن شباب الجوالة والكشافة يتفانون في تقديم الخدمات الكشفية للحجاج الزائرين للمدينة المنورة، والراغبين في قضاء بعض الأيام في رحابها قبيل مغادرتهم إلى الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، مؤكداً أن مهام وواجبات أبنائنا من الجوالة والكشافة تكسبهم الخبرات التربوية في حب مساعدة وخدمة الآخرين وتقديم العون لهم، إضافةً إلى عكس الصورة المثلى لأبناء هذا الوطن في خدمة ضيوف الرحمن وإبراز دور جمعية الكشافة العربية السعودية والقطاعات المشاركة معها من كشافة التعليم والجامعات والكلية التقنية تجاه المجتمع.

من جهته أبان قائد المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني، أن العمل بالمعسكر الكشفي لخدمة الحجاج يتواصل بمشاركة القادة الكشفيين والجوالة والكشافة عبر فترات العمل اليومية، لتقديم خدماتهم في المواقع المخصصة لهم في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، والمراكز الصحية، ومراكز الإرشاد حتى نهاية شهر ذي الحجة 1440 هـ، مشيراً إلى تنوع مهامهم وخدماتهم في المواقع الميدانية التي تم تخصيصها لأداء تلك المهام التطوعية النبيلة على الوجه المطلوب في المساجد، منها مسجد قباء والقبلتين والميقات وأحد، وكذلك المستشفيات والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي وغيرها من المواقع التي تفتضيها الخدمة، وذلك عبر جدولة المهام اليومية ضمن فترتين صباحية ومسائية تشمل التجمع وتمام الفِرَق وتحية العلم والانطلاق لمباشرة أعمال الخدمة والعودة بعد الخدمة لمراجعة وتسليم التقارير الإحصائية للخدمات المقدمة.

// انتهى //

14:48ت م

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المدينة المنورة 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسعزز المشاركون في المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية ، جهودهم عبر نشاطهم التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مهامهم الإنسانية النبيلة للحجاج من زوار المسجد النبوي الشريف.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة ناصر العبدالكريم، أن شباب الجوالة والكشافة يتفانون في تقديم الخدمات الكشفية للحجاج الزائرين للمدينة المنورة، والراغبين في قضاء بعض الأيام في رحابها قبيل مغادرتهم إلى الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، مؤكداً أن مهام وواجبات أبنائنا من الجوالة والكشافة تكسبهم الخبرات التربوية في حب مساعدة وخدمة الآخرين وتقديم العون لهم، إضافةً إلى عكس الصورة المثلى لأبناء هذا الوطن في خدمة ضيوف الرحمن وإبراز دور جمعية الكشافة العربية السعودية والقطاعات المشاركة معها من كشافة التعليم والجامعات والكلية التقنية تجاه المجتمع.من جهته أبان قائد المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني، أن العمل بالمعسكر الكشفي لخدمة الحجاج يتواصل بمشاركة القادة الكشفيين والجوالة والكشافة عبر فترات العمل اليومية، لتقديم خدماتهم في المواقع المخصصة لهم في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، والمراكز الصحية، ومراكز الإرشاد حتى نهاية شهر ذي الحجة 1440 هـ، مشيراً إلى تنوع مهامهم وخدماتهم في المواقع الميدانية التي تم تخصيصها لأداء تلك المهام التطوعية النبيلة على الوجه المطلوب في المساجد، منها مسجد قباء والقبلتين والميقات وأحد، وكذلك المستشفيات والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي وغيرها من المواقع التي تفتضيها الخدمة، وذلك عبر جدولة المهام اليومية ضمن فترتين صباحية ومسائية تشمل التجمع وتمام الفِرَق وتحية العلم والانطلاق لمباشرة أعمال الخدمة والعودة بعد الخدمة لمراجعة وتسليم التقارير الإحصائية للخدمات المقدمة.// انتهى //14:48ت م0053

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