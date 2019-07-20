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تحذير من القنصلية في هونج كونج

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2019-07-20

تحذير من القنصلية في هونج كونج

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت قنصلية المملكة العربية في هونج كونج، المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في منطقتي “كوزوباي – وانتشاي” غداً الأحد ٢١ يوليو.

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وأوضحت القنصلية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذا التحذير جاء نظرًا لإعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات في تلك المناطق.

يذكر أن عشرات الآلاف تظاهروا قبل أيام في إحدى ضواحي هونج كونج الكبرى، احتجاجاً على معالجة الحكومة لملف مشروع قانون تسليم المشتبه بهم لبكين، والذي أحيا مخاوف من سيطرة الصين على المدينة والنيل من الحريات المكتسبة فيها.





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