حقيقة تعرض عائلة سعودية لحادث بسلطنة عمان

2019-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت شرطة عُمان السلطانية ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادِث لعائلة سعودية على الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار.

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ودعت شرطة عمان، في بيان لها، الجميعَ إلى عدم تداول الأخبار أو تناقل الصور إلا عبر الجهات الرسمية لذلك.

وكانت بعض مواقع التواصل والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباء عن تعرض عائلة سعودية لحادث مروري في سلطنة عمان بالقرب من محافظة ظفار، وهو ما ثبت عدم صحته.