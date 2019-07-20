واشنطن تستعد لمواجهة إيران بعملية الحارس

2019-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تطوير عملية بحرية في الخليج أطلقت عليها اسم “الحارس”؛ تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة، وذلك رداً على تهديدات إيران للملاحة في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”، إنها: “تقوم بتطوير مجهود بحري متعدّد الجنسيات، (عملية الحارس)؛ لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسة في الشرق الأوسط؛ لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي”.

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وأضافت: “الهدف من عملية الحارس هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عُمان”.

وأوضحت القيادة: “سيمكّن إطار الأمن البحري هذا، الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته”.

وتابعت: “في الوقت الذي التزمت الولايات المتحدة بدعم هذه المبادرة، المساهمات والقيادة من الشركاء الإقليميين والدوليين ستكون مطلوبة للنجاح”.

وأشارت القيادة الأمريكية إلى أن المسؤولين الأمريكيين يواصلون التنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط حول التفاصيل والقدرات اللازمة لـ “عملية الحارس” لتمكين حرية الملاحة في المنطقة وحماية ممرات الشحن الحيوية.