صور.. هكذا يتم استقبال حجاج العراق بمنفذ جديدة عرعر

2019-07-20

متابعات الخليج 365 - سلطان الصقري - جديدة عرعر

تتضافر الجهود في منفذ جديدة عرعر على الحدود السعودية العراقية لاستقبال 24 ألف حاج من الحجاج العراقيين القادمين إلى المملكة برًا عبر منفذ جديدة عرعر، حيث تُقدم لهم كافة التسهيلات والإجراءات على مدار عشرة أيام وبمتابعة من القيادة الرشيدة وبحضور أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الذي أشرف بنفسه على استقبال ضيوف الرحمن أثناء الجولة التفقدية للمنفذ.

ونوه أمير الحدود الشمالية بحرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بضيوف الرحمن القادمين من كل مكان حيث تم استقبال حتى اليوم الرابع 7000 حاج تم تفويجهم بسهولة ويسر على أن تتوالى وصول كافة الدفعات بشكل سلس وميسر .

ويشهد منفذ جديدة عرعر الذي يحتوي على أجهزة حديثة ومتطورة للتفتيش ساحة جمركية تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات إضافة إلى صالة الجوازات التي تم تجهيزها بشكل كامل بكافة الأجهزة المتطورة وتواجد العديد من العاملين الذي يقومون بأعمالهم ويقدمون الخدمات للحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم المنفذ، وتُقدم التسهيلات والإجراءات في قسم الحجاج بشكل سلس ومرن ومتابعة كافة المسئولين.

ووقف أمير المنطقة على استعدادات الجهات منها وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة لاستقبال الحجاج, حيث تفقد سموه جامع المنفذ .

كما توجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى قسم الجوازات واطلع على سير العمل واستمع إلى شرح عن مهام وواجبات هذا القسم كما شاهد سموه طريقة إدخال واستخراج المعلومات الخاصة بالجوازات من خلال أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل بالمنفذ.

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إثر ذلك توجه أمير الشمالية إلى الهلال الأحمر ثم إلى العيادات الخارجية التي تم تزويدها بالأدوية والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف وقسم المراقبة والتوعية بالمنفذ .

بعد ذلك زار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشفى الموسمي بالمنفذ بكامل التخصصات والأقسام وعيادة الأسنان وعيادة التطعيمات والمختبر وقسم العناية المركزة والصيدلية التي تشتمل على كافة الأدوية, واستمع خلال جولته في المستشفى الموسمي إلى إيجاز عن سير العمل والخدمات التي يقدمها المستشفى لضيوف الرحمن.

من جهة أخرى يشارك عدد كبير من المتطوعين بمدينة الحجاج في منفذ جديدة عرعر بتواجد متطوعين ومتطوعات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من العراق عبر منفذ جديدة عرعر البري شمال عرعر 60 كلم .

‫ويقدم طلاب جامعة الحدود الشمالية و كشافة تعليم الحدود الشمالية صورة مميزة عن أهمية التطوع ومشاركة الجهات الحكومية في استقبال الحجاج العراقيين في منفذ جديدة عرعر تجسيداً منهم لضرورة القيام بالمشاركة ولدورهم في تقديم كافة الخدمات وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

ويقوم المتطوعون بمساعدة كافة الجهات الحكومية الأخرى لتقديم الخدمات والمساعدات للحجاج ، وتوجيه الحجاج للمرافق ودورات المياه الخاصة ومساعدة كبار السن بالتنقل وإرشادهم للعيادات الصحية المتنقلة التي تقدمها صحة الحدود الشمالية وأمانة الحدود الشمالية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية وغيرها من الخدمات ‫الأخرى.

وذكر عدد من الحجاج العراقيين عبر ” متابعات الخليج 365 ” أن فرحتهم كبيرة وهم يذهبون لأداء فريضة الحج، مقدمين الشكر لجميع العاملين بالمنفذ على حسن التعامل وسهولة الإجراءات مشيدين بالاهتمام الكبير الذي يحظى به ضيوف الرحمن من قبل القيادة الرشيدة.