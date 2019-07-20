الان تتابع موهوبون وموهوبات يتدربون على صناعة الصواريخ والقوارب بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
يقوم الطلاب والطالبات الموهوبون في وحدة (كن عالما في الفيزياء والهندسة) ببرنامج موهبة الاثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والابداع ويتم اقامته بمدارس منارات الرياض. لمدة ثلاثة اسابيع بمشاركة 520 موهوب وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض حتى يوم الخميس 29/11/1440هـ قوانين نيوتن وصنع الصواريخ والقوارب.
واوضح المشرف على العام على البرنامج أ. عبدالرحمن المجلي انه يتم تدريب الطلاب على جمع بيانات وتمثيلها بيانيا. ووصف السرعة والتسارع. والربط بين قوانين نيوتن والحياة. وتصميم آلة معقدة وصنعها. ووصف الدارات الموصلة على التوالي والتوازي.
واستطرد: يتم التدريب أيضا على تصميم جسر وتنفيذه. وتصميم قبة جيوديسية صغيرة. وفحص رسومات بمقياس. وصنع قوارب تطفو. ووصف أجزاء الطائرة. وصنع صواريخ واختبارها. وتصميم مقراب مبدئي وصنعه. واختبار روبوت يتحكم فيه عن بعد.
مؤكدا عن البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات الى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات سوية.
كانت هذه تفاصيل خبر موهوبون وموهوبات يتدربون على صناعة الصواريخ والقوارب بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.