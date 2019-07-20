الان تتابع وصول 515.016 حاجًا إلى السعودية حتى نهاية يوم أمس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 2:09 م, 20 يوليو 2019 م التعليقات: 0 وكالات - الخليج 365 بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس(515.016) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (503.118) حاجاً، فيما قدم عن طريق البر (7.045) حاجاً، وعبر البحر (4.853) حاجاً، وذلك بزيادة (43.008) حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (9%).

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