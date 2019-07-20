اخبار السعوديه

وزارة المالية بالسعودية تعلن عن وظائف خالية لعام 1440 و التقديم عبر موقع جدارة...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أعلنت وزارة المالية بالمملكة العربية عن إحتياجها إلي بعض العمالة للعمل بوزارة المالية،وقد حددت الوزارة الأشخاص الذين حصلوا علي مؤهلات عالية و بالنسبة لمؤهلات المتقدمين لوظائف وزارة المالية،يجب أن يكون المتقدم حاصل علي درجة الدكتوراة أو الماجيستير،و يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” تقرير شامل حول وظائف وزارة المالية بالسعودية و موعد التقديم،ويتم التقديم عن طريق رابط موقع جدارة الوظائف بوزارة المالية،والذي تقرر من خلاله أحقية الحصول علي وظيفة بوزارة المالية السعودية،وقد حددت وزارة المالية الوظائف و هي المراتب (4-5-6-7-8).

فرص عمل بوزارة المالية ورابط موقع جدارة
وظائف خالية بالسعودية,وظائف وزارة المالية السعودية,رابط موقع جدارة للإلتحاق بوزارة المالية,لينك موقع جدارة التسجيل بوزارة المالية السعودية 1440

الموعد الرسمي للتقديم بوظائف وزارة المالية السعودية

يبداء التقديم للوظائف الخالية بوزارة المالية السعودية من يوم 18 الموافق الأحد و حتي يوم 22 الموافق يوم الخميس من شهر ذي القعدة للعام 1440،ويبداء التقديم طول الفترة المحددة من الساعة 8:00 صباحا و حتي الساعة 11:00 مساء
ملاحظة بسيطة:يجب التقديم في الموعد الذي تم تحديدة وإلا لن يتم قبول طلبك ما لم تلتزم بالموعد.

لينك جدارة الوظائف للإلتحاق بوزارة المالية للعام 1440

يذكر بأن وزارة العمل و التنمية الأجتماعية قد وفرت فرص عمل بشكل مؤقت بمناسبة موسم الحج،وذلك عن طريق التسجيل في لينك بوابة “أجيري” للتسجيل بالعمالة المؤقتة بالسعودية 1440 أثناء موسم الحج www.ajeer.com.sa،حيث وفرت فرص عمل للوافدين ولكن بشروط يمكنك قراءة المقال لمعرفة طريقة الألتحاق.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا