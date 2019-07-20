شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 515.016 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (515.016) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (503.118) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر (7.045) حاجاً , وعبر البحر (4.853) حاجاً،وذلك بزيادة ( 43.008 ) حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ( 9 % ).