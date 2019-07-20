Submission تقديم وزارة الحرس الوطني توظيف جدارة الوظائف الإدارية 1440 رابط وزارة الخدمة المدنية...

متابعة مستمرة ومتجددة لأخبار الشواغر الوظيفية، والتي يتم الإعلان عنها داخل المملكة السعودية، حيث نتابع اعلان وزارة الحرس الثوري للددعديد من الوظائف لكلا من الرجال والسيدات، على أن يتم التقديم وفق مجموعة من الشروط، وذلك عبر رابط جدارة للتوظيف 1440، وزارة الحرس الوطني توظيف.

حيث تبدأ بوابة جدارة اعتبارا من غد الأحد 21 يوليو 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440، في بدء تلقي طلبات الراغبين في الاللتحاق بوزارة الحرس الوطني، على مدار 5 أيام وحتى الخميس 22 ذو القعدة 1440، على أن يتم التزام المتقدمين بالشروط والضوابط والتخصصات المطلوبة في الإعلان.

ونتابع معكم بشكل عام عرضا تفصيليا لاعلان وظائف وزارة الحرس الوطني، كما ننقل لكم كيفية التسجيل والشروط والمؤهلات المطلوبة لوظائف وزارة الحرس الوطني.

وظائف الحرس الوطني توظيف

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أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية، عن توافر عدد94 وظيفة إدارية لكلا من السيدات والرجال، على أن يتم التقديم لمن تتوافر في الشروط والتخصصات المطلوبة، حيث يتم التقديم من خلال البوابة المنوطة بالتوظيف جدارة، وذلك في المواعيد المحددة للتسجيل.

جدارة الوظائف الادارية 1440

وللتقديم على وظائف الحرس الوطني الإدارية، يمكنك عزيزي المتقدم/ المتقدمة، الدخول على الرابط الرسمي لبوابة وزارة الخدمة المدنية وتسجيل البيانات من هنا.

موعد التقديم لوظائف وزارة الحرس الوطني

حددت وزارة الحرس الوطني السعودية الموعد الرسمي للتقديم على رابط جدارة للوظائف الموضحة وذلك بدءا من التاسعة صباحا في الفترة من يوم الأحد 18 ذو القعدة 1440 وحتى الساعة الثانية عشلر ظهرا من مساء الخميس 22 ذو القعدة 1440 حيث أن باب التسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة في المواعيد المحددة.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الحرس الوطني

الحاصلين على المعاهد المتوسطة والمعادلة من خارج المملكة السعودية.

الحاصلين على درجة البكالريوس في التخصص المطلوب للوظيفة المعلن عنها.

الحاصلين على الدبلومات العليا عقب درجة البكالريوس وطبقا لتخصص الوظيفة المطلوبة.

الحاصلين على درجة الماجستير في التخصص المطلوب من قبل جهة الوظيفة.

الحاصلين على الإعدادية والثانوية حسب طبيعة العمل

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