Submission تقديم جدارة وظائف وزارة المالية السعودية Ministry of Finance وزارة الماليه موعد التقديم...

نتابع معكم أخبار المملكة السعودية، حيث اعلان وزارة المالية السعودية عن حاجتها لعدد من الرجال والنساء، وذلك لشغل بعض الوظائف المشمولة بسلم رواتي الموظفين على المراتب الأربعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويتم التقديم من خلال جدارة الوظائف الإدارية، جدارة وظائف وزارة المالية.

كما نتعرف على التخصصات المطلوبة للوظائف، وموعد التقديم وألية التقديم، فتابعونا لتتعرفوا على كل ما هو جديد.

جدارة وظائف وزارة المالية

جدارة وظائف وزارة المالية، أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس 18 ذو القعدة 2019، عن حاجتها لعدد 59 وظيفة من الحاصلين والحاصلات على المؤهلات العليا، وذلك للعمل في مجموعة من الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين بالمرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

موعد التقديم لوظائف وزارة المالية

وقت صرحت وزارة المالية، على الراغبين في التقديم الدخول على رابط جدارة، في الفترة المحددة من يوم الأحد 18 ذو القعدة 1440 وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء يوم الخميس 22 ذو القعدة 1440، وذلك على مدار 24 ساعة، مع الإلتزام بالمواعيد المحددة، ولن يعتد بأي طلب يتم تقديمه بعد ذلك الموعد.

Advertisements

رابط جدارة الوظائف الإدارية 1440

على أن يتم التقديم وتسجيل البيانات والتأكد من صحتها، والإختبار من بين الوظائف المعلنة، من خلال رابط جدارة للوظائف الادارية 1440.

اقرأ أيضا:

الفئات المستهدفة لوظائف وزارة المالية

الخريجين والخريجات من المعاهد التخصصية.

الحاصلين على الدبلومة المتوسطة بعد شهادة الثانوية العامة.

الحاصلين على الدرجات العليا من الماجستير والدكتوراة.

الأولوية في التقديم سيكون للمؤهلات الغير تربوية ثم المؤهلات التربوية.

قرار المعادلة من الجامعة السعودية للحاصلين على المؤهل الجامعي من خارج السعودية.

الحضور إلى الإختبار المهني الذي يتم تحديده للنساء والرجال على المرتبة السادسة.

تحديث: يزداد البحث غدا عن رابط جدارة للوظائف الإدارية، حيث تبدأ البوابة غدا الأحد في تلقي طلبات التوظيف لوزارة المالية السعودية من الرجال والنساء في عدد 59 وظيفة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الخميس 22 ذو القعدة.