محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تشمل "ثار وحبونا وشرورة" وتستمر لـ 10 مساءً أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة نجران بشأن أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية مع شبه انعدام للرؤية. وذكرت أن الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وتبدأ في الساعة 6:00 اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة 10:00 من اليوم نفسه. 20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 01:41 PM الحالة تشمل "ثار وحبونا وشرورة" وتستمر لـ 10 مساءً Advertisements "الأرصاد" تنبّه من أتربة وشبه انعدام للرؤية على نجران "الأرصاد" تنبّه من أتربة وشبه انعدام للرؤية على نجران أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة نجران بشأن أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية مع شبه انعدام للرؤية. وذكرت أن الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وتبدأ في الساعة 6:00 اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة 10:00 من اليوم نفسه. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد" تنبّه من أتربة وشبه انعدام للرؤية على نجران ،

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