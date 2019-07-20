، قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر من التواجد بمنطقتين غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - على خلفية إعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات فيهما

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في منطقتي "كوزوباي – وانتشاي" غداً الأحد ٢١ يوليو.

وأوضحت القنصلية أن هذا التحذير جاء نظرًا لإعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات في تلك المناطق.