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دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في منطقتي "كوزوباي – وانتشاي" غداً الأحد ٢١ يوليو.
وأوضحت القنصلية أن هذا التحذير جاء نظرًا لإعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات في تلك المناطق.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 01:40 PM
على خلفية إعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات فيهما
دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في منطقتي "كوزوباي – وانتشاي" غداً الأحد ٢١ يوليو.
وأوضحت القنصلية أن هذا التحذير جاء نظرًا لإعلان المحتجين عن الدعوة لتنظيم مظاهرات في تلك المناطق.
، قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر من التواجد بمنطقتين غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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