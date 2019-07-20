المرور يتفاعل مع بلاغ لأحد الأشخاص ويضبط قائد مركبة متهوراً

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع بلاغ أحد قائدي المركبات حول تعرّضه لمضايقات من قائد مركبة أخرى كان يحاول تخطيه بأحد الطرق؛ حيث أعلنت القبض على قائد المركبة المُقدم ضده البلاغ.

ونشر أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر مركبة يحاول قائدها تخطيه على الطريق، مبدياً غضبه من هذا الأمر وتكراره كثيراً.

وعلّق حساب “المرور” على مقطع الفيديو قائلاً: “نفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.