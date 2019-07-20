تحت شعار «عناقيد العنب ثريات الذهب».. مهرجان الصليبية يواصل فعالياته

يواصل مهرجان العنب السادس فعالياته تحت شعار «عناقيد العنب ثريات الذهب»، والذي تنظِّمه بلدية القوارة على طريق حائل القصيم، بجملة من الفعاليات المتنوعة. ويحتوي المهرجان على ساحة للبيع والشراء ومنافذ بيع للمزارعين يبلغ عددها ٣٢ منفذًا، بالإضافة إلى الأركان التوعوية وعصائر العنب ومبيعات الأسر وعربات الأطعمة والحرفيين والعروض المسرحية والفكاهية والإنشادية. وبيَّن رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم أنَّ المهرجان يأتي ضمن جملة من المهرجانات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، مؤكدًا أنَّ ذلك يعزِّز الحراك الاقتصادي ويهدف لتحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب والشابات للعمل في القطاع الزراعي .

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