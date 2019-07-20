غزاوي يزور موقع مبادرة «درب الأنبياء لخدمة ضيوف الرحمن» بوادي ستارة

زار إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، أمس الجمعة، موقع مبادرة محافظة خليص «درب الأنبياء لخدمة ضيوف الرحمن» بموقع مركز ستارة، واطَّلع خلالها على الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام .

واستمع غزاوي إلى شرح مفصَّل من قبل عضو اللجنة المنظمة لدرب الأنبياء رجاء الله السلمي وفريق العمل عن الإمكانات والتجهيزات التي تمَّ توفيرها في المبادرة لخدمة وراحة الحجاج أثناء استقبالهم في الموقع، وما تسعى إليه المبادرة من تحقيق الأهداف النبيلة تجاه ضيوف بيت الله الحرام بما تنسجم مع ما تولّيه حكومتنا الرشيدة من عناية واهتمام بقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، وإشعارهم بالسعادة التي تنتاب أهالي هذه البلاد المباركة، وهم يستقبلون حجاج بيت الله العتيق وحرصهم على إبراز ما تقدمه المملكة حكومة وشعبًا من خدمات لراحتهم بتوجيه من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وأشاد الدكتور فيصل غزاوي بما شاهده من إمكانات وأعمال وخدمات، مثنيًا على جهود كل القائمين على المبادرة وما يبذله الشباب العامل بها وبأهدافها وبرامجها، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم .