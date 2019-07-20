أمين عام «موهبة»: مركز الموهوبين بأبها يحتل الصدارة على مستوى المملكة

أكَّد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) الدكتور سعود المتحمي، أنَّ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير متميزة في البرامج المقدمة للموهوبين والموهوبات عمومًا، وبرامج الإثراء الصيفي على وجه الخصوص، لافتًا إلى أنَّ مركز الموهوبين بأبها يحتل الصدارة على مستوى المراكز في المملكة .
وجاء ذلك عقب زيارة المتحمي للمركز واطلاعه على مشاريع الطلاب وإنتاجهم، وسط تأكيده تعزيز الشراكة والتعاون بين (موهبة) والإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير .
ومن جهته، أوضح مدير عام تعليم عسير سعد الجوني، أنَّ زيارة الأمين العام لـ(موهبة) فتحت آفاقًا جديدة من العمل المشترك، وتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين، لافتًا إلى أنَّ الموهوبين والموهوبات على أبواب مرحلة جديدة من التطوير والإثراء والدعم، وصولًا إلى اكتشاف المواهب والقدرات وتنميتها وصقلها، وبما يسهم في بناء الوطن وتنميته، وتمثيله عربيًا وعالميًا خير تمثيل .
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