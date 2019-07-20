

عمّان 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

التقى مندوب العاهل الأردني الأمير فيصل بن الحسين اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، الذي يزور الأردن حاليًا.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ، والحرص على الارتقاء بها في شتى الميادين.

كما جرى التأكيد على تطابق وجهات النظر بين البلدين حيال مختلف القضايا، وأهمية مواصلة التنسيق الوثيق بينهما لمواجهة التحديات ، خصوصًا فيما يخص القضية الفلسطينية والقدس.

// انتهى //

13:30ت م

0042





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مندوب العاهل الأردني يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.