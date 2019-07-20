

بغداد 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

باشرت القوات العراقية المشتركة اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من عمليتها الأمنية الواسعة التي أطلقت عليها إسم (إرادة النصر) وذلك لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال بغداد والمناطق المحاذية لها.

وجاء في بيان صحفي لقيادة العمليات المشتركة اليوم انطلقت فجراليوم المرحلة الثانية من هذه العملية لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها التابعة لمحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار.

وأوضح البيان أن هذه المرحلة تحظى بدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش العراقيين, فضلا عن طيران التحالف الدولي.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بإغلاق مداخل قضاء الطارمية شمال بغداد تزامنا مع انطلاق هذه العملية.

// انتهى //

13:11ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوات العراقية المشتركة تباشر تنفيذ المرحلة الثانية من عمليتها الأمنية لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.