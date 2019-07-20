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فيديو.. لحظة وفاة رجل أثناء صلاته بالمسجد
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وفاة رجل وهو يصلي داخل المسجد، إذ جاءته سكرة الموت.
وكان الرجل المسن، قد دخل إلى المسجد قبل أذان صلاة الفجر، لصلاة ركعتين، ولا يعلم أن الموت ينتظره، حسبما تم تداوله عبر مواقع التواصل.
وظهر خلال المقطع، الشيخ المسن، وهو يصلي وفجأة وافته المنية وهو ساجد على الأرض.
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