الان تتابع المرور: غرامة 6 آلاف ريال لمن يقود عكس السير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 11:08 ص, 20 يوليو 2019 م التعليقات: 0 المرور: غرامة جديدة لمن يقود عكس الاتجاه متابعات - الخليج 365 حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات من القيادة عكس الاتجاه، لما تُشكله من خطورة على جميع مستخدمي الطريق، مؤكدة أن من يخالف ذلك يتكبد غرامة قيمتها 6 آلاف ريال.

وتضاف الغرامة الجديدة إلى لائحة من الجزاءات يتعرض لها المخالفون لقواعد المرور بالمملكة، ومنها مخالفة القيادة على أكتاف الطريق، أو على الأرصفة والمسارات التي تمنع القيادة فيها.

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