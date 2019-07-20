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نفت شرطة عُمان السلطانية، وقوع حادث لعائلة سعودية على الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار العُمانية، وهو الخبر المزعوم الذي تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب صحيفة "الرؤية" العُمانية، تدعو شرطة عُمان السلطانية، الجميع، إلى عدم تداول الأخبار أو تناقل الصور إلا عبر الجهات الرسمية لذلك.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 12:41 PM
دعت إلى عدم تداول الأخبار إلا عبر الجهات الرسمية
نفت شرطة عُمان السلطانية، وقوع حادث لعائلة سعودية على الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار العُمانية، وهو الخبر المزعوم الذي تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب صحيفة "الرؤية" العُمانية، تدعو شرطة عُمان السلطانية، الجميع، إلى عدم تداول الأخبار أو تناقل الصور إلا عبر الجهات الرسمية لذلك.
، شرطة سلطنة عُمان تنفي وقوع حادث لعائلة سعودية ،
المصدر : الخليج 365
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