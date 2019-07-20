محمد بن مسعود - الدمام - سقط هناك واحتُجز وبعد إخراجه نُقل عبر الهلال الأحمر للمستشفى باشر مدني #أبها بلاغاً عن سقوط واحتجاز مواطن عالق بمنحدرات صخرية وعرة. وقالت مديرية الدفاع المدني اليوم: تم إنقاذه ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى. 20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 12:38 PM Advertisements سقط هناك واحتُجز وبعد إخراجه نُقل عبر الهلال الأحمر للمستشفى مدني #أبها ينقذ مواطناً بعد أن عَلِقَ بمنحدرات صخرية وعرة مدني #أبها ينقذ مواطناً بعد أن عَلِقَ بمنحدرات صخرية وعرة باشر مدني #أبها بلاغاً عن سقوط واحتجاز مواطن عالق بمنحدرات صخرية وعرة. وقالت مديرية الدفاع المدني اليوم: تم إنقاذه ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى. الكلمات المفتاحية ، مدني #أبها ينقذ مواطناً بعد أن عَلِقَ بمنحدرات صخرية وعرة ،

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