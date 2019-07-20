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مدني #أبها ينقذ مواطناً بعد أن عَلِقَ بمنحدرات صخرية وعرة

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محمد بن مسعود - الدمام - سقط هناك واحتُجز وبعد إخراجه نُقل عبر الهلال الأحمر للمستشفى

باشر مدني #أبها بلاغاً عن سقوط واحتجاز مواطن عالق بمنحدرات صخرية وعرة.

وقالت مديرية الدفاع المدني اليوم: تم إنقاذه ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

مدني #أبها ينقذ مواطناً بعد أن عَلِقَ بمنحدرات صخرية وعرة

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 12:38 PM

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سقط هناك واحتُجز وبعد إخراجه نُقل عبر الهلال الأحمر للمستشفى

مدني #أبها ينقذ مواطناً بعد أن عَلِقَ بمنحدرات صخرية وعرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

باشر مدني #أبها بلاغاً عن سقوط واحتجاز مواطن عالق بمنحدرات صخرية وعرة.

وقالت مديرية الدفاع المدني اليوم: تم إنقاذه ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

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المصدر : الخليج 365

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