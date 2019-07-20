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أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرة دون طيّار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في أبها.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.
وأكّد العقيد المالكي؛ أنه في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات الصارمة كافة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 12:37 PM
متحدث "التحالف": سنتخذ الإجراءات الصارمة كافة لشل القدرات العدائية للميليشيا
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرة دون طيّار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في أبها.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.
وأكّد العقيد المالكي؛ أنه في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات الصارمة كافة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
، اعتراض وإسقاط .. هذا مصير آخر طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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