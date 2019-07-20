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أوضحت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، ما ستوفره القوات المتوقع إرسالها إلى المملكة العربية السعودية، والتي وبحسب مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سيبلغ عددها 500 عنصر.
ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن القيادة المركزية الأمريكية، أنه بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، سيتم نقل الأفراد والموارد الأمريكية من أجل الانتشار في السعودية، مشيرة إلى أن هذا التحرك يوفر للقوات رادعًا إضافيًّا، ويخلق عمقًا عملياتيًّا وشبكات لوجستية في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "تقوم القيادة المركزية الأمريكية وباستمرار، بتقييم وضع القوة في المنطقة، وتعمل مع سلطات المملكة العربية السعودية لوضع أصول الولايات المتحدة في المواقع المناسبة".
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر موافقته على استقبال القوات الأمريكية؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الدفاع بالمملكة.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 12:26 PM
"القيادة المركزية": تحرك يوفر ردعًا إضافيًّا في ضوء الأحداث الأخيرة
أوضحت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، ما ستوفره القوات المتوقع إرسالها إلى المملكة العربية السعودية، والتي وبحسب مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سيبلغ عددها 500 عنصر.
ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن القيادة المركزية الأمريكية، أنه بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، سيتم نقل الأفراد والموارد الأمريكية من أجل الانتشار في السعودية، مشيرة إلى أن هذا التحرك يوفر للقوات رادعًا إضافيًّا، ويخلق عمقًا عملياتيًّا وشبكات لوجستية في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "تقوم القيادة المركزية الأمريكية وباستمرار، بتقييم وضع القوة في المنطقة، وتعمل مع سلطات المملكة العربية السعودية لوضع أصول الولايات المتحدة في المواقع المناسبة".
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر موافقته على استقبال القوات الأمريكية؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الدفاع بالمملكة.
، "البنتاغون" تكشف عدد القوات الأمريكية المتوقع إرسالها للسعودية ،
المصدر : الخليج 365
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