، بالفيديو .. "التحالف" يشن غارات غير مسبوقة تحوّل ليل صنعاء نهاراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدّت إلى تدمير 5 مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية

جاءت عمليات "الفجر" العسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء بمنزلة "ضربة قاصمة للحوثيين"، حيث حوّلت ليل العاصمة اليمنية صنعاء إلى نهار.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ قد صرّح بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفّذت فجر اليوم، عملية عسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء.

وأوضح أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة التي تمّ تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى.

وأكّد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديداً مباشراً لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وقدرات تهدّد حياة المدنيين.

وأوضح "المالكي"؛ أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة كافة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية.