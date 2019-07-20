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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله، مساء أمس، عميد أسرة (النايف) عبدالله بن نايف الحقباني، عن عمر يناهز ١٠٥ أعوام.
وسوف يصلَّى عليه في مسجد الراجحي بأبها، اليوم السبت بعد صلاة الظهر، ويقام العزاء في منزل أخيه الشيخ حمود النايف بقرية "آل مجمل".
والمغفور له هو عم مدير إدارة الأسلحة بإمارة عسير ظافر النايف، ووكيل محافظة البرك عبدالله النايف، وكذلك العميد ركن طيار محمد النايف.
"الخليج 365" تتقدّم بأحرّ التعازي لأسرة النايف، داعية الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 12:05 PM
انتقل إلى رحمة الله، مساء أمس، عميد أسرة (النايف) عبدالله بن نايف الحقباني، عن عمر يناهز ١٠٥ أعوام.
وسوف يصلَّى عليه في مسجد الراجحي بأبها، اليوم السبت بعد صلاة الظهر، ويقام العزاء في منزل أخيه الشيخ حمود النايف بقرية "آل مجمل".
والمغفور له هو عم مدير إدارة الأسلحة بإمارة عسير ظافر النايف، ووكيل محافظة البرك عبدالله النايف، وكذلك العميد ركن طيار محمد النايف.
"الخليج 365" تتقدّم بأحرّ التعازي لأسرة النايف، داعية الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
، عميد أسرة النايف في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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