شكرا لقرائتكم ماجد المهندس وداليا مبارك في موسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - جدة تصوير - أحمد الفهمي

أحيا الفنان ماجد المهندس والفنانة داليا مبارك حفلاً غنائياً في جدة ضمن حفلات “موسم جدة”، وذلك على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وقدم ماجد المهندس مجموعة من أجمل أغانيه، حيث افتتح ماجد المهندس الحفل بأغنيته الشهيرة “فهموه أني أحبه”، وردد الجمهور المحتشد في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية الأغنية مع ماجد المهندس، وسط صيحات أظهرت مدى الحب الذي يحظى به بجدة.

واستمر المهندس في تقديم مجموعة من الأغاني التي لم يتوقف الجمهور عن ترديدها معه ومنها أغنية “أنا بالقوة نسيت” وهي من كلمات ساري وألحان أحمد الهرمي، وكذلك أغنية “ناقصك شئ” وهي من كلمات فيصل السديري وألحان سهم.

وأشعلت الفنانة داليا مبارك حفل موسم جدة كذلك بمجموعة من أفضل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور ومن أبرز تلك الأغاني “هام السحب”، و “أنا درب المضيع” و”خذني” و”أهل مكة” و”أنا اللي وينك أنا موجود” وعبرت الفنانة داليا مبارك في ختام فقرتها عن مدى سعادتها بالتواجد في هذا الحفل ومشاركة الفنان ماجد المهندس في هذه الليلة الغنائية.

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وأثنى الجمهور والحضور الغفير للحفل على تنظيم روتانا المتميز والرائع مؤكدين أن روتانا دائماً تبهر جمهور الفن بإبداعات متجددة في التنظيم ، حيث تم تنظيم الحفل بالتعاون بين هيئة الترفيه واللجنة الفنية بهيئة الثقافة مع شركة روتانا.

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