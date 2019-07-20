رابط نتائج قياس القدرة المعرفية 1440هـ | الآن أسماء الناجحين في اختبارات القدرات عبر المركز الوطني...

في خطوة جديدة تتخذها المملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام 1440هـ،تطبق اختبار القدرة المعرفية للموظفين العاملين في السعودية، واعتبرته أنه من أهم الاختبارات التي تتم الآن بين المتقدمين للوظائف الحكومية،وشرطًا أساسيا لتقيم المتقدمين،والذي يهتم بتحديد مدى الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها المتقدم، من أجل إدراك العلاقات بين الأحداث والأشياء، لإصدار الحكم الصحيح عليها.

وأوضح المركز الوطني للقياس والتقويم،المسئول عن إختبار المتقدمين للوظائف الحكومية،إن أهمية اختبار القدرة المعرفية بالنسبة للموظف تمكن في أنها وسيلة في التعلم وإكتساب المعرفة، واستخدامها في حل المشكلات ومواجهة المواقف الحياتية، وتساعد على التكيف مع الظروف البيئية المحيطة به.

موعد تطبيق إختبار القدرة المعرفية للموظفين 1440 هـ :

يبدأ التطبيق الفعلي لاختبار القدرة المعرفية للموظفين بداية من شهر أكتوبر المقبل وتحديدًا في 02-07-2019، على وظائف السلم العام، بحسب ما أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عبر الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرًا إلى أن إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الفترة الأولى، بداية من اليوم الخميس 18 -07- 2019 الموافق 18 من ذو القعدة 1440 هـ .

وأوضح “المركز” أن درجة النجاح في إختبار القدرات المعرفية هي 50 درجة، ويتم التقديم عليه لجميع الحاصلين على المؤهلات العليا من الدرجات الجامعية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه،كما يمكن لحملة الثانوية العامة التقديم على اختبار القدرات المعرفية من أجل التقديم للوظائف الإدارية على الدرجة الرابعة.

رابط الإستعلام عن نتائج إختبار القدرة المعرفية:

يمكن لجميع المتقدمين لاختبار القدرة المعرفية للعام الحالي 1440هـ على الوظائف الحكومية، الاستعلام عن نتائج الامتحان الخاصة بهم إلكترونيًا بكل سهولة ويسر،وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس والتقويم،وذلك عبر الدخول برقم الهوية الوطنية لمعرفةنتائج إختبار القدرات المعرفية .