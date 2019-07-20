اجازة عيد الاضحى – اعرف “في الحال” موعد اجازة عيد الاضحى 1440 بالسعودية ومصر

نقدم لحضراتكم متابعينا الكرام من المملكة العربية السعودية ومصر موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 1440 والتي يبحث عنها الكثيرون الآن وذلك لمعرفة متى تبدأ إجازة عيد الاضحى للموظفين فما هي إلا أيام قليلة ويستقبل فيها المسلمون عيد الأضحى المبارك 2019.

نرصد لحضراتكم متابعينا موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2019 والتي يرغب في معرفتها الكثيرون وذلك في محاولة لنيل فرصة الاستمتاع بأيام عيد الأضحى كاملة بقدر الإمكان.

اجازة عيد الاضحى 1440

يترقب الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تم الإعلان عنها من قبل الخدمة المدنية حيث أعلنت أن أجازة عيد الأضحى المبارك هي الإجازة الأخيرة لهذا العام ومدتها ستكون 11 يوما.

موعد اجازة عيد الاضحى 1440 في السعودية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية موعد بداية إجازة عيد الأضحى المبارك وهو اليوم الخامس من شهر ذي الحجة ويوافق 6 أغسطس على أن تنتهي الإجازة في 16 أغسطس أي 15 ذي الحجة، هذا وتلتزم جميع المؤسسات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية لمدة الإجازة عدا بعض القطاعات كالمستشفيات، وتمنح الشركات ذات القطاع الخاص إجازة أقصر للموظفين جاء هذا وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من لائحة الإجازات.

وفي مصر من المقرر بداية شهر ذي الحجة في 2 أغسطس ليكون عيد الأضحى 11 أغسطس لينتهي العيد 14 أغسطس وبذلك عدد أيام الإجازة في مصر 9 أيام.

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وفي الإمارات فقد أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عن موعد إجازة العيد، والتي من المقرر أن تبدأ 9 أغسطس لتستمر حتى 12 أغسطس وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وفي الكويت تقرر بدء إجازة العيد في 11 أغسطس حتى 15 أغسطس.