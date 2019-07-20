وزارة العدل – طالع رابط تقديم وظائف وزارة العدل 1440 (المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة...

نواصل معكم متابعتنا الحية للوظائف الهامة التي يتم الإعلان عنها بالمملكة العربية السعودية حيث نقدم لكم متابعينا الكرام ما أعلنته وزارة العدل والتي أعلنت عن توافر عدد من وظائف وزارة العدل 1440 لكل من الرجال والنساء على السواء وسنرصد خلال تقريرنا المزيد من التفاصيل عن وزارة العدل وظائف وتقديم وظائف وزارة العدل 1440.

نرصد لكم زوارنا شروط التقديم على وظائف وزارة العدل 1440 وموعد التقديم الخاص بالإضافة للشروط اللازمة ورابط وظائف وزارة العدل تقديم.

وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل عن توافر عدد من الوظائف لكل من الرجال والنساء و المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة (الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة) للعمل بعدة مناطق بالمملكة وذلك لحملة الثانوية العامة فما فوقها.

وظائف وزارة العدل

هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم للوظيفة:

لا بد وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

لا بد من توافر الخبرات والمؤهلات المطلوبة في الوظيفة المراد التقدم عليها وبالنسبة للشهادات خارج المملكة فلا بد من إرفاق ما يثبت معادلتها ولن يقبل أي طلب إلا بإرفاق الوثيقة.

لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة الوظيفية للتعيين إذا كان آخر تقويم أداء وظيفي عنه أقل من (جيد) أو ما يعادله.

ألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الخصم من الراتب مدة 10 أيام خلال السنة السابقة.

عدم السماح للموظف بالاشتراك في المسابقة الوظيفية أثناء كف اليد أو التحقيق أو المحاكمة بسبب وظيفته أو الابتعاث للدراسة أو التدريب للدراسة لمدة تزيد عن (6) أشهر أو الإجازة الاستثنائية أو إجازة الدراسة.

وزارة العدل توظيف

وظائف الدعم الفني (رجال ونساء) المرتبة الثامنة:

لابد من الحصول على درجة الماجستير وفقا للتخصصات الواردة في دليل التصنيف

الحصول على دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنتين وفقا للتخصصات الواردة بدليل التصنيف مع خبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

وظائف الدعم الفني (رجال) المرتبة السادسة:

الحصول على درجة الدبلوم بعد الثانوية لا يقل عن سنتين وفقا للتخصصات الواردة في دليل التصنيف مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة بالتأمينات.

Advertisements

وظائف مراقب الأمن والسلامة (رجال) المرتبة الخامسة:

الحصول على شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات بالخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد عن 35 سنة

المتقدم لا بد وأن يكون سليم البنية والحواس والأعضاء

لا بد للمتقدم من الإلمام بأجهزة الأمن والسلامة واستخدام وسائل الدفاع عن النفس .

وظائف مراقب الأمن والسلامة (رجال) المرتبة الرابعة:

الحصول على شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين بالخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد عن 35 سنة

المتقدم لا بد وأن يكون سليم البنية والحواس والأعضاء

لا بد للمتقدم من الإلمام بأجهزة الأمن والسلامة واستخدام وسائل الدفاع عن النفس.

وظائف مراقب الأمن والسلامة(نساء) المرتبة الرابعة

الحصول على شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين بالخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

ألا يقل عمر المتقدمة عن 20 سنة وألا يزيد عن 35 سنة

لا بد للمتقدمة من الإلمام بأجهزة الأمن والسلامة واستخدام وسائل الدفاع عن النفس.

تابع أيضا:

ملحوظات هامة:

لابد من إرفاق المسوغات المطلوبة للتقديم عن طريق تحميلها في الرابط المخصص ولابد وأن تكون واضحة وسيتم استبعاد أي طلب تكون المستندات فيه غير واضحة.

على المتقدم أو المتقدمة تحديد 3 رغبات (محافظات) في نطاق المنطقة المتقدمة لوظائفها عند توافر وظائف فيها لاحقا

لا بد من التسجيل في الموقع ولا بد كذلك من رفع المستندات المطلوبة (صورة وثيقة التخرج ومشهد الخدمة العسكرية أو الأمن والسلامة على أن تكون مسجلة بالتأمينات)

لن يتم استقبال الطلبات التي تقدم بشكل يدوي في الوزارة أو أي من فروعها

سيدرس الطلب آليا من خلال البيانات المسجلة من قبل المتقدم وصور المستندات المرفوعة دون الحاجة للمراجعة

تتحدد نتيجة الطلب بناء على ذلك ويتم استبعاد الطلب في حالة البيانات الغير صحيحة

وزارة العدل ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على الإنترنت

تقديم وظائف وزارة العدل 1440

يبدأ التقديم يوم الاثنين المقبل 1440/11/19 على أن ينتهي في الخميس الموافق 1440/11/22

رابط وزارة العدل تقديم

سيتم التقديم عبر وزارة العدل من هنا