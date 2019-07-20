وظائف الحرس الوطني 1440.. التقديم في وظائف الحرس الوطني للرجال والنساء عبر جدارة الخدمة المدنية

وظائف الحرس الوطني 1440، صرحت وزارة الحرس الوطني عن وجود عدد من الوظائف الخالية للرجال والنساء لكل من حاصل على درجات علمية مناسبة في كافة التخصصات لشغل الوظائف المعلن عنها، حيث أن عدد الوظائف المتاحة حاليا في وزارة الحرس الوطني 94 وظيفة، والوظائف تلك معلن عنها من خلال منظومة التوظيف الحكومي جدارة الخدمة المدنية، والتقديم لوظائف الحرس الوطني يكون من خلال موقع جدارة وفق الشروط والضوابط التي سوف نتعرف عليها معكم.

نتابع معكم عن قرب كل ما يخص الوظائف المتاحة من داخل المملكة العربية السعودية، وذلك المقال نتعرف على شروط التقديم في وظيفة الحرس الوطني للرجال والنساء، والتقديم يكون من خلال موقع جدارة للتوظيف في وظائف الحرس الوطني 1440.

وظائف الحرس الوطني 1440

صرحت وزارة الحرس الوطني بوجود 94 وظيفة شاملة الرجال والنساء حاملي درجات علمية معينة، وأعلنت بأن باب التقديم في وظائف جدارة سوف يتم فتحه في يوم الأحد 18 ذو القعدة/ 21 يوليو، في تمام الساعة 9:00 صباحا، وينتهي التقديم في وظائف الحرس الوطني في يوم الخميس الموافق 22 ذو القعدة.

موقع جدارة لوظائف الحرس الوطني

شملت وظائف الحرس الوطني عدد من المراتب للرجال والنساء، حيث أنه يوجد 3 وظائف للرجال على المرتبة الثامنة، كما يوجد 5 وظائف للرجال ووظيفة واحدة للنساء على المرتبة السابعة، ويوجد 47 وظيفة للرجال وعدد 14 وظيفة للنساء على المرتبة السادسة، ويوجد أيضا 20 وظيفة للرجال ووظيفتين للنساء على المرتبة الخامسة، كما يتوفر وظيفتين للرجال على المرتبة الرابعة، وللتقديم على تلك الوظائف يكون من خلال الدخول على الرابط لبوابة وزارة الخدمة المدنية وتسجيل البيانات موقع جدارة.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الحرس الوطني للرجال والنساء