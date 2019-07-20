محمد بن مسعود - الدمام - تمنَّت لحكومة وشعب بلجيكا الصديق التقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. القيادة تهنِّئ الملك فيليب بذكرى اليوم الوطني لبلاده وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-20 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب. Advertisements وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. 20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 10:36 AM تمنَّت لحكومة وشعب بلجيكا الصديق التقدم والازدهار تمنَّت لحكومة وشعب بلجيكا الصديق التقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ، القيادة تهنِّئ الملك فيليب بذكرى اليوم الوطني لبلاده ،

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