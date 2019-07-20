، "ساهر عفيف" مغطاة بشماغ ومطموسة ببخاخ أسود .. عبث والشرطة تلاحق ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعلها مجهولون في حادثتين منفصلتين وبعد يومين فقط من تركيب الكاميرات

تلاحق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف، مجهولين عمدوا للعبث بكاميرات رصد المخالفات المرورية آلياً (ساهر) في حادثتيْن منفصلتيْن ولاذوا بالفِرار دون أن يرصدهم أحد.

وعمد العابثون في المرة الأولى، وبعد ٢٤ ساعة من تدشين النظام لرصد السرعة؛ لتغطية الجهاز بـ "شماغ"، وفي المرة التالية طمسوا عدسات الكاميرات بـ "بخاخ" أسود.

وعمل المختصّون على إعادة كاميرا "ساهر" إلى وضعها الطبيعي بعد كل مرة يتم العبث بها.