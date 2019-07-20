“الترفيه” تدعو أبناء “غريق نياجرا” لـ”موسم الرياض”

قدَّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، العزاء لأسرة المبتعث قاسم عداوي الذي لقي حتفه غرقاً في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية. كما قدَّم آل الشيخ دعوة لأبناء الفقيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لحضور موسم الرياض. وقال رئيس الهيئة: “عظم الله أجركم.. وهيئة الترفية تدعو أبناء الفقيد لموسم الرياض وفعاليته.. أقل مانستطيع تقديمه لهم”. وكان جثمان الفقيد قد ووري الثري اليوم (الجمعة) في مقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة، بعد أداء صلاة الميت عليه في الحرم المكي تنفيذاً لوصيته.

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