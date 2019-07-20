شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال يقطع الكهرباء والاتصالات عن أثينا.. والسفارة تطمئن السعوديين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- سقوط أعمدة الإنارة في أثينا.
نشر قبل 1 دقيقة - 9:45 صباحًا, 20 يوليو 2019 م
هز زلزال قوي العاصمة اليونانية أثينا صباح أمس (الجمعة)، وتسبب في انقطاع الكهرباء والاتصالات، وسقوط أعمدة الإنارة، فيما لم ترد أنباء عن خسائر في الأرواح. من جهتها، أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 على مقياس ريختر، وقع الساعة 11.13 بتوقيت جرينتش، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني أنقذت أكثر من 10 أشخاص احتجزوا في مصاعد أبنية متفرقة في أثينا. كما خرج مئات السكان والموظفين إلى الشوارع، تحسبا لحدوث انهيارات في المباني السكنية والحكومية. يذكر أن اليونان تقع على خطوط الزلازل وتشهد هزات بشكل منتظم إلا أنها نادرا ما توقع ضحايا. وفي يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة جزيرة كوس في بحر إيجه ما أدى إلى مقتل شخصين وإحداث أضرار جسيمة. وفي 1999 تسبب زلزال بقوة 5.9 درجة بمقتل 143 شخصا في أثينا ومناطق في شمالي غربها
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | زلزال يقطع الكهرباء والاتصالات عن أثينا.. والسفارة تطمئن السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.