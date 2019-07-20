الاهلي اي كورب | رابط وخطوات التسجيل في بنك الأهلي إي كورب

يبحث الكثيرون عن طريقة التسجيل في بنك ” الاهلي اي كورب” ، و يقدم “البنك الأهلي التجاري” خدمات إلكترونية مصرفية مميزة، خاصة بالمنشات الصغير والشركات، وتعمل علي الحصول على حسابات مصرفية خاصة بالعملاء، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإجراء المعاملات المالية المصرفية، التي تتم من خلال أنظمة الكترونية موثقة، مع توفير كافة سبل السرية التامة والأمان ، ونقدم من خلال هذا الموضوع خطوات التسجيل في البنك .

بنك الاهلي اي كورب

يساهم البند في تقديم العديد من الخدمات والمميزات، وتوفير إمكانية إدارة الحسابات المالية الخاصة بهم بطريقة سهلة من خلال الإنترنت، مع إمكانية الوصول الى البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة، والوصول إلى خدمات الإدارة النقدية .

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خطوات التسجيل في الأهلي إي كورب

لكييتم الإستفادة من خدمات البنك من قبل المؤسسات أو الشركات لابد أولا من التسجيل في الاهلي اي كورب، من خلال إتباع الخطوات التالية :

او خطوة هي الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بخدمة الأهلي اى كورب عبر هذا الرابط.

يشترط امتلاك بطاقة طراف آلي لأصحاب المؤسسات .

ثم النقر على كلمة ” مستخدم جديد” ثم الضغط على كلمة “اضغط هنا للتسجيل” .

سوف تظهر قائمة قم بإختيار منها طريقة التعريف المناسبة لك، وهي رقم الحساب أو رقم السجل التجاري .

قم بالضغط على الموافقة على الشروط والاحكام .

ثم النقر على كلمة “تاكيد” .

سوف تصلك رسالة تفعيل على رقم الجوال الذى قمت بالتسجيل به .

قم بكتابة رمز التفعيل ثم إضغط على “تاكيد “.

سوف تظهر لك قائمة ادخل بها رقم بطاقة الصراف الآلي الخاص بالبطاقة والرقم السري، ثم قم بالنقر على “تأكيد” .

قم بإدخال البيانات التالية : ( اسم المستخدم، اختيار رمز المنشأة، الرقم السري، ثم إعادة تأكيد الرقم السري ليتم تأكيده) .

وبعد إدخال كافة البيانات إضغط على “تأكيد” .

سيتم عرض بياناتك التي قمت بتسجيلها، قم بالتأكد من صحتها، ثم إنقر على “تأكيد” .

سوف تظهر لك معلومات الدخول وهي (رمز المنشاة، واسم المستخدم) قم بالنقر على “تسجيل الدخول” .

وبهذه الخطوات قد تكون أتممت عملية التسجيل في الاهلي اي كورب بنجاح .

خدمات الاهلي اي كورب

أنشطة النظام : إمكانية إدارة جميع الأنشطة المصرفية،والدخول على الحسابات،فى سرعة وأمان وكفأة .

الدفعات الإلكترونية : تقوم خدمة العملاء بالقيام بالعديد من العمليات المختلفة، من هذه العمليات : ( عمل الدفعات المحلية،التحويل بين الحسابات في البنك الأهلي التجاري، وإجراء العمليات المصرفية التجارية) ويتم ذلك من خلال نظام “سويفت” .

تسديد رسوم الخدمات الحكومية : يمكن للعملاء دفع رسوم العمليات الحكومية المختلفة مثل : ( رسم الإقامة، رسوم الجوازات، المخالفت المرورية والعديد من الخدمات الاخري) ، ويمكن فعل ذلك من خلال حسابات الشركات في البنك.

معالجة فورية لكافة العمليات : يتم من خلالها معالجة جميع العمليات المصرفية البنكية، من خلال الوصول بشكل مباشر إلى الخدمات الخاصة بكافة التعاملات البنكية، والدفعات في البنك الأهلي التجاري.

التوفيق بين الحسابات : يمكن من خلالها للعملاء إنتقاء العمليات المصرفية، والعمل على تصنيفها ومعرفة كافة المعلومات التي الخاصة بهذه العملية في صيغ برمجية متعددة .