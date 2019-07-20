السعودية تسمح باستقبال قوات أمريكية على أراضيها

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز قرارا بالموافقة على استقبال السعودية لقوات أمريكية على أرضها، لتعزيز الأمن في المنطقة، ورفع مستوى التعاون المشترك بين السعودية والولايات المتحدة.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الجمعة أنه: "انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية. وفق "سبوتنيك"

ووفقا لرويترز فإن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الاجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار، مشيرة إلى أن العقد الجديد هو تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية.