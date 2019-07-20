بالصور.. اللواء اليحيى يستقبل الرحلة الثانية لحجاج مبادرة طريق مكة الماليزيين

استقبل رئيس اللجنة الإشرافية لـ«مبادرة طريق مكة» مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالرحمن اليحيى، مساء أمس الجمعة، الرحلة الثانية للحجاج الماليزيين، والتي وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ضمن مبادرة طريق مكة.

كما كان في استقبالهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، ومدير شؤون الحج والعمرة بهيئة الطيران المدني المهندس مازن بازهير.

وجرى استقبال الحجاج الماليزيين بباقات الورود والتمر وماء زمزم، وعبر الجميع عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وسهولة إجراءات السفر، التي وفّرت عليهم الوقت الطويل ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان، سائلين الله تعالى أن يحفظ للحرمين الشريفين أمنها وقادتها.

وأعرب اللواء سليمان اليحيى في تصريح له عن سعادته ببدء توافد حجاج الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة لهذا العام وهم من: باكستان، بنجلاديش، وماليزيا، وإندونيسيا، رافعًا الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يجده الحجاج من رعاية واهتمام، ومن ذلك برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي تأتي ضمن إطاره مبادرة طريق مكة.

ووقف اللواء اليحيى على سير الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ورحّب بالحجاج القادمين من مختلف دول العالم الإسلامي ومنهم دول المبادرة، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.