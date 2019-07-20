السعودية اليوم / الجيش اليمني يدحر ميليشيا الحوثي من تحصينات في محيط مركز مديرية كتاف بصعدة



عدن 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

أحكمت وحدات في الجيش اليمني سيطرتها على مواقع ومناطق جديدة في مديرية كتاف بصعدة، بعد ساعات على تقدم ميداني في مديرية باقم في ذات المحافظة.

وذكر مصدر عسكري يمني أن قوات من الجيش اليمني، مسنودة بطيران قوات تحالف دعم الشرعية انتزعت مناطق جديدة في كتاف كانت تتحصن بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي السيطرة على سلسلة مرتفعات جبلية "نجد الفارس" وإحكام السيطرة على "وادي الفحلوين" المطل على مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة ضد الميليشيا الإرهابية.

وكان الجيش اليمني قد فرض سيطرته خلال السعات الماضية على السلسلة الجبلية المحاذية لجبال النار شمال مديرية باقم وقضى على الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي وكبدهم خسائر بالعتاد.

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