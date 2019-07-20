بنك التسليف | رابط دخول حسابي بنك التسليف len.scsb.gov.sa

يعتبر “بنك التسليف” او بنك التنمية الاجتماعية من اهم البنوك التي تقدم خدمات ويمتلك قاعدة بيانات منظمة، ويستفيد منه الكثيرون، حيث يقدم خدمات إلكترونية عديدة للتسهيل على المواطنين فى المملكة العربية السعودية والمقيمين لتأديه خدماتهم دون الحاجة للذهاب الى فروع البنك، ويمكن التسجيل في خدمة حسابي ومعرفة القروض المتاحه بالبنك عن طريق إدخال رقم الهوية، وإتباع الخطوات اللازمة، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع عن الخدمات التي يقدمها البنك، وطريقة تسجيل دخول حسابي .

بنك التسليف

يقدم “بنك التسليف” المعروف باسم “بنك التنمية الإجتماعية، العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين الصعودية والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويقد العديد من برامج التمويل المختلفة، ويقدم للعميل جميع المعلومات الخاصة بأنظمة التمويل المتاحة فى البنك، والهدف من ذلك هو تعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر، وبناء مجتمع منتج متقدم .

بنك التسليف والادخار

يهدف بنك التسليف والادخار تقديم العديد من الخدمات المالية، من خلال برامج الادخار المدعومة والفعالة، من اجل بناء الشركات والمؤسسات وتنمية المجتمع، ونشر ثقافة العمل الحر .

بنك التنمية الاجتماعية

تعتبر الخدمات التي يقدمها “بنك التنمية الاجتماعية”، من اهم الخدمات بالمملكة، حيث يقد العديد من الخدمات منها مساعدة المواطنين في تحسين ظروفهم المعيشية من خلال تقديم مجموعة من القروض المتنوعة، مثل قرض الزواج وقرض الترميم وقرض للأرامل والمطلقات، وتقديم إعفاء بنك التسليف برقم الهوية، وتقديم خدمة حسابي التي تتميز بتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، ومعلومات أيضا خاصة بالقروض المقدمة من قبل البنك .

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تسجيل دخول حسابي بنك التسليف

للتمكن من دخول حسابك في بنك التسليف يجب إجراء الخطوات التالية :