التحالف: بدء عملية نوعية لضرب أهداف عسكرية مشروعة بصنعاء

أعلن التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بدء عملية نوعية لاستهداف مواقع عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثي في صنعاء باليمن. واستهدفت مقاتلات التحالف العربي، قبل قليل، بثلاث غارات جوية تجمعات حوثية كانت تتمركز في معسكر الفريجة بمديرية أرحب والتحليق مازال مستمرًا حتى هذه اللحظة.

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