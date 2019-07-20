إنقاذ سعوديين و4 أجانب علقوا برمال الربع الخالي

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأنَّ الدوريات البرية التابعة لمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي تمكَّنت، مساء أمس الجمعة، من إنقاذ ستة أشخاص، علقت مركباتهم في رمال الربع الخالي.

وأوضح أنَّ الأشخاص الستة هم ثلاثة من الجنسية الدنماركية، وسعوديّين، وكندي واحد، ووقع لهم الحادث بعد تعلق المركبتين اللتين كانوا يستقلونهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي.

وذكر القريني أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC ) بلاغ من مواطن يفيد بتعلق سيارتين بالرمال يستقلهما ستة أشخاص غرب مركز الإمداد والإسناد بحوالي (84 كم) بالربع الخالي.

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وأكَّد أنه على الفور تمَّ التواصل مع الأشخاص، وتحديد موقعهم، وتكليف دوريات حرس الحدود بمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي بالتوجه لموقعهم، وقد تمَّ تقديم العون والمساعدة اللازمة لهم، والاطمئنان على وضعهم الصحي، ومساندتهم في تخليص المركبتين العالقتين بالرمال، ومواصلة رحلتهم.

وأشار القريني إلى أنَّ من مهام مركز الإمداد والإسناد التابع لحرس الحدود المساهمة في تكثيف التواجد الأمني والمشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في منطقة الربع الخالي.

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنيًا السلامة للجميع.