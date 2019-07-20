شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الأول من حجاج مصر إلى المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هبة أيمن محروس (المدينة المنورة) وصل صباح أمس الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. وصل صباح أمس الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. ونقل الحجاج عبر الحافلات من المطار إلى مقر سكنهم بالمنطقة المركزية، وتم استقبالهم بباقات الورد، وماء زمزم، والتمر، والمعمول، والأهازيج احتفاء بهم. وكان في مقدمة المستقبلين رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بالي، وأعضاء المؤسسة، إضافة إلى مسؤول مكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية بقطاع المدينة المنورة اللواء أشرف سعيد، الذي أعرب عن شكره لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات ملموسة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المدينة المنورة، لافتاً إلى أن هذه الجهود والخدمات ليست مستغربة على المملكة وقيادتها، التي تضع خدمة ضيوف بيت الله الحرام من أولى اهتماماتها.



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