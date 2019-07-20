شكرا لقرائتكم خبر عن سبتا الجوف تقدم خدماتها لحجاج مدينة أبو عجرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) تزامناً مع توافد حجاج بيت الله الحرام تشارك الجمعية

تزامناً مع توافد حجاج بيت الله الحرام تشارك الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي فرع منطقة الجوف في تقديم خدماتها للحجاج الوافدين عبر مدينة الحجاج في مركز أبوعجرم، وذلك للعام الثاني على التوالي بعيادة متخصصة لأخصائيي العلاج الطبيعي مساندة للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة. وأوضحت رئيسة سبتا الجوف الأخصائية ملاك الرويلي أنه تم استقبال وعلاج حالات متنوعة، وتم توزيع كتيب توعوي يحتوي على إرشادات صحية في الحج والعمرة لتوعية الحجاج لينعموا بحج آمن خال من الإصابات. وأشارت ملاك الرويلي إلى أن عدد المشاركين 5 متطوعين و4 متطوعات، وعدد الحالات اليومية التي تمت مباشرتها بجلسات علاج طبيعي 22 حالة، وتم تقديم إرشادات صحية لمجموعات كبيرة من الحجاج في مقر الخيمة النسائية، وفي الركن التثقيفي، و45 استشارة طبية.

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