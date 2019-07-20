شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: إستراتيجية ثالثة لتسريع تسجيل المنتجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، خلال لقائه بعدد من مسؤولي وممثلي شركات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية في جدة، التحديات والعوائق التي تواجه تلك الجهات، والاقتراحات التي تسهم في تعزيز الأداء لضمان سلامة الأغذية ومأمونية وسلامة استخدام المستحضرات الدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية في السوق السعودية

وعرض خلال اللقاء دور الهيئة وخطتها الإستراتيجية الثالثة، ومبادراتها لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، ومنها تسريع إجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والدوائية والتجميل والأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة ومتوسطة وعالية الخطورة، والمكملات الغذائية ومشروبات الطاقة، وإطلاق المسار السريع لتصدير المنتجات الغذائية الذي ساهم بتقليل المدة اللازمة لإصدار شهادات التصدير للمنتجات الغذائية.

واستعرض الدكتور الجضعي دور الهيئة في تشريعات الغذاء الصحي، والأهداف الإستراتيجية التي منها تخفيض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح والدهون المشبعة والدهون المتحولة.

وتحدث الرئيس التنفيذي عن دور الهيئة في الشراكة مع قطاع الأعمال من خلال فتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص عبر مركز دعم الأعمال. وأشار إلى أن الهيئة أعلنت في الفترة الماضية، عبر حسابها في «تويتر»، تخصيص أيام محددة للقاء مسؤولي «الغذاء والدواء» مع ممثلي القطاع الخاص، كما سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن لقاء مديري الفروع والمنافذ لتطوير إجراءات خدمة العملاء، وتعزيز التواصل والشفافية بين الهيئة والقطاع الخاص، إضافة إلى تفعيل التواصل مع العميل من خلال الاتصال المرئي مع عملاء الهيئة.